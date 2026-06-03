Жертва чуть не выпрыгнула из авто похитителей на глазах у полиции в Дагестане

В Махачкале двое мужчин похитили женщину — одного из них она раньше бросила. Они вытащили ее из квартиры с угрозами и силой, затолкали в машину и повезли неизвестно куда. Женщина смогла спастись только потому, что заметила полицейский пост, открыла дверь на ходу и закричала, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Мужчина не смог смириться с тем, что женщина с ним рассталась. Он решил действовать жестко — привлек своего родственника, и в марте 2026 года они приехали к ее квартире в Махачкале.

Сначала угрожали, психологически давили. Потом, когда женщина попыталась сопротивляться и отказалась ехать, применили физическую силу. Вытащили ее из квартиры, затолкали в машину и поехали в сторону Кировского района.

По дороге женщина заметила впереди контрольно-пропускной пункт «Сулак», где стояли полицейские. Она смогла открыть дверь автомобиля, прямо во время движения, и начала кричать о помощи. Полицейские отреагировали мгновенно — машину остановили, обоих похитителей задержали.

Следствие завершено. Мужчинам предъявили обвинение по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». В рамках расследования допросили свидетелей, саму потерпевшую и обвиняемых, провели необходимые экспертизы. Уголовное дело передали прокурору.

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