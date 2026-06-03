Роженица из Уфы умерла во время кесарева сечения из-за аллергии на анестезию

Многодетная мама из Уфы впала в кому и умерла во время родов из-за аллергии на анестезию. СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей, сообщает Baza .

Женщина находилась в ожидании третьего ребенка. На 38-й неделе ее планово госпитализировали в перинатальный центр. Естественных родов не стали ждать, а провели кесарево сечение по медицинским показаниям.

Перед операцией женщине ввели спинальную анестезию. Буквально через несколько секунд роженица впала в кому, ее подключили к ИВЛ. После этого врачи принялись спасать девочку. Малышка родилась здоровой, но ее мать не удалось спасти. Она умерла спустя два дня.

Судмедэкспертиза показала, что у женщины случился анафилактический шок — у нее проявилась аллергия на лекарственный препарат в анестезии. Сейчас супруг женщины один растит троих детей и параллельно пытается наказать виновных в смерти жены.

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