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«Показывает, как пьет кефир»: странный мужчина пугает детей в Карелии

Женщина в Петрозаводске Республики Карелии рассказала gubdaily.ru о странном поведении мужчины старше 60 лет в одном из домов по улице Фролова. Он живет на девятом этаже.

Мужчина постоянно пугает детей: он следит за ними из бинокля.

Также мужчина прячется за бельем, иногда стучит ложками.

Периодически мужчина показывает детям, как пьет кефир. Еще кричит разные странности несовершеннолетним, льет на них воду.

Жительница Петрозаводска призвала жителей дома написать заявление в полицию.

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