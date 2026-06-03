Пассажиры из Польши ехали во взорванном в ДНР автобусе
Люди из Польши ехали в рейсовом автобусе, который был атакован украинским беспилотником в Енакиеве в Донецкой Народной Республике. Они планировали высадиться в Мариуполе, рассказала телеканалу «Звезда» главврач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.
В транспортном средстве находились люди из разных регионов РФ. Многие — из Ярославской области. Также внутри находились люди из Тывы.
Пострадавшим тяжело говорить из-за состояния. Они столкнулись с большим стрессом и пребывают на седативной терапии.
Около 04:00 3 июня украинские боевики ударили с помощью беспилотника по автобусу Москва — Севастополь в Енакиеве. Произошел взрыв. В результате погибли восемь человек и 10 были ранены.
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