Пассажиры из Польши ехали во взорванном в ДНР автобусе

Люди из Польши ехали в рейсовом автобусе, который был атакован украинским беспилотником в Енакиеве в Донецкой Народной Республике. Они планировали высадиться в Мариуполе, рассказала телеканалу « Звезда » главврач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.

В транспортном средстве находились люди из разных регионов РФ. Многие — из Ярославской области. Также внутри находились люди из Тывы.

Пострадавшим тяжело говорить из-за состояния. Они столкнулись с большим стрессом и пребывают на седативной терапии.

Около 04:00 3 июня украинские боевики ударили с помощью беспилотника по автобусу Москва — Севастополь в Енакиеве. Произошел взрыв. В результате погибли восемь человек и 10 были ранены.

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