«В нашем отеле евреи не допускаются»: пару из Израиля не заселили в Баварии

В Германии разгорелся международный скандал вокруг гостиницы в баварской общине Лам. Пожилая супружеская пара из Израиля попыталась оформить бронирование на проживание в отеле через интернет-платформу, однако вместо подтверждения получила официальный отказ с формулировкой о том, что в гостинице не допускается размещение евреев, сообщает «Bild на русском»*.

Пострадавшие туристы пожаловались на действия сотрудников гостиницы администрации сервиса Booking.com и сотрудникам Генерального консульства Израиля в Мюнхене. Представители интернет-портала провели внутреннюю проверку, подтвердили подлинность антисемитского сообщения и удалили объект размещения со своей платформы.

Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны израильского дипломатического корпуса. Генконсул Талья Ладор-Фрешер назвала случившееся шокирующим проявлением дискриминации и признаком опасного роста радикальных настроений.

На фоне общественного резонанса мюнхенская прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного разжигания ненависти и вражды. Руководство отеля уже выступило с официальными извинениями в адрес израильтян, предоставив им приглашение на бесплатный недельный отдых.

Менеджмент гостиницы утверждает, что скандальный ответ стал следствием массовой фишинговой атаки и волны фашльшивых бронирований. Из-за этого реальный запрос клиентов из Израиля был ошибочно принят сотрудниками за действия сетевых мошенников.

*«Bild на русском» признан иностранным агентом в России.

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