сегодня в 17:47

44-летняя Анна Курникова родила в четвертый раз

У 44-летней российской экс-теннисистки Анны Курниковой и ее возлюбленного, 50-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса, родился еще один ребенок. Они стали родителями уже в четвертый раз, сообщает Lady.mail.ru .

Радостной новостью многодетная мама поделилась с поклонниками в Instagram*. Курникова опубликовала снимок новорожденного, сделанный в больнице.

В кадре маленький кроха спит, завернутый в одеяло. Экс-теннисистка не раскрыла пол ребенка. Он лишь подписала фото: «Мое солнышко».

Малыш родился 17 декабря 2025 года. Также у пары есть еще трое детей: двойняшки — сын Николас и дочь Люси (2017 г. р.) и дочь Мэри (2020 г. р.).

Спортсменка познакомилась с Иглесиасом на съемках его клипа на песню Escape в 2001 году. У пары быстро завязались романтические отношения.

