Суд оставил беременную Лерчек под домашним арестом

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения беременной блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Она продолжит находиться пол домашним арестом, сообщает РЕН ТВ .

В отношении блогерши и ее экс-супруга Артема Чекалина возбуждено уголовное дело из-за незаконного перевода валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации.

В конце ноября Гагаринский районный суд Москвы продлил фигурантам домашний арест еще на полгода. При этом адвокат Лерчек просил избрать ей менее строгую меру пресечения на фоне беременности блогерши.

Защита женщина подала апелляционную жалобу. Мосгорсуд ее отклонил, оставив Лерчек под домашним арестом.

Ранее Чекалина отказалась признавать вину о выводе денег за границу. По ее словам, деньги от оплаты марафонов поступали на счет компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ. Ее бывший муж тоже не признал вину.

