Лерчек и Артему Чекалину продлили арест еще на полгода в Москве

24 ноября в Москве состоялось очередное заседание по делу блогеров Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Суд принял решение оставить экс-супругов под стражей еще на полгода, сообщает Telegram-канал «112» .

Поклонники блогера Лерчек предполагали в Сети, что четвертая беременность женщины станет смягчающим обстоятельством, но ошиблись. Суд не стал менять блогерше меру пресечения.

После выхода из здания суда Лерчек поделилась с прессой деталями своей личной жизни. Она заявила, что отношения с новым избранником, ее учителем танцев, продолжаются уже год. Сейчас они живут в доме у знакомой блогерши, так как финансовое положение временно не позволяет арендовать собственное жилье.

Блогерша также сообщила, что беременность была запланирована, но прохождение необходимого обследования пока невозможно из-за действующего домашнего ареста.

Лерчек также рассказала о состоянии здоровья младшего сына Льва, который недавно травмировал легкое во время игры со старшим братом. По ее словам, на реабилитацию мальчику дали полгода-год и рекомендовали дышать морским воздухом, но и это Лерчек пока не может обеспечить ребенку из-за домашнего ареста.

