Ребенок Лерчек, на которого упал стол, будет наблюдаться в больнице в Москве

Трехлетний сын блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), на которого упал стол, временно будет наблюдаться в медицинском учреждении. У него ушиб легкого, сообщает SHOT .

Помимо этого, было подозрение на ушиб сердца. Также Лерчек, предположительно, жаловалась, что у ее детей образовались задержки в развитии из-за домашнего ареста.

Старшего сына необходимо отправить в санаторий. У парня астма.

Также у самой Лерчек образовались проблемы с ногами, поскольку она каждый день сидит дома. Ей, предположительно, поставили диагноз: неврома Мортона. Это доброкачественное утолщение рядом с подошвенным нервом стопы.

Блогершу на время отпустили из-под домашнего ареста в медицинское учреждение к сыну. Состояние ребенка считается стабильным. Однако ему еще предстоит восстанавливаться.

На трехлетнего сына Лерчек упал стол, когда он играл дома. Мальчик уронил его сам. Это произошло 1 октября. Парня госпитализировали.

Врачи диагностировали у ребенка пневмоторакс. Ему сделали операцию.

Адвокат Лерчек отметил, что для госпитализации ребенка ей понадобилось специальное разрешение следователя. Сейчас женщина сидит под домашним арестом.

Помощь при транспортировке ребенка в больницу оказали работники ГАИ. На пути звезда столкнулась с большой пробкой.

В начале сентября Валерии и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение по выводу денег за границу по подложным документам. Соучастником по делу проходит бизнес-партнер семьи Роман Вишняк. Он — соучредитель компании «Лейтик мейкап». Ему принадлежат 30% компании по продаже косметики.

По информации правоохранителей, Чекалины вместе с соучастниками с сентября 2021 по февраля 2022 годов незаконно вывели из России 251,6 млн рублей. Средства были заработаны на продаже марафонов по фитнесу в интернете.

