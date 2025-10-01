Придавило столом: сын Лерчек попал в больницу с пневмотораксом

3-летнего сына блогеров Валерии и Артема Чекалиных экстренно доставили в больницу, так как малыш уронил на себя стол во время игры дома, сообщает «112» .

Медики диагностировали у мальчика пневмоторакс. Пациента прооперировали, скоро малыш сможет вернуться домой.

Адвокат Лерчек отметил, что для госпитализации сына ей потребовалось спецразрешение следователя, так как блогер сейчас находится под домашним арестом. Помощь при доставке ребенка в больницу оказали сотрудники ДПС, так как на пути была огромная пробка. Полицейские пересадили к себе пострадавшего и довезли его до медучреждения.

Лерчек и ее мужу предъявили обвинение по выводу материальных средств по подложным документам. Следствие считает, что Чекалины с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года, предположительно, незаконно вывели 251,6 млн рублей. Они были получены за продажу фитнес-марафонов в Сети.

