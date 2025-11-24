Беременная Лерчек приехала в Гагаринский суд вместе с тренером Сквиччиарини

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, посетила слушание в Гагаринском суде Москвы, несмотря на округлившийся живот в связи с четвертой беременностью. В разговоре с SHOT Лерчек подтвердила, что отцом будущего малыша является 37-летний Луис Сквиччиарини, преподаватель танцев.

Мужчина сопровождал Лерчек во время заседания. Перед зданием суда блогер поделилась, что дорога была нелегкой: ее сильно тошнило и укачало. В настоящее время она находится на шестом месяце беременности.

Луис Сквиччиарини — аргентинец, специализирующийся на танго. Лерчек посещала его уроки до введения домашнего ареста, а затем он приезжал к ней домой, чтобы они могли потанцевать. Недавно Луис разместил в Сети ролик, где они страстно танцуют на снегу.

В предыдущем браке с блогером Артемом Чекалиным у Лерчек родилось трое детей: 9-летние близнецы Алиса и Богдан и 3-летний сын Лев.

Вслед за бывшей женой в суд явился Артем Чекалин. Блогер отметил, что положительно относится к грядущему пополнению в семье экс-супруги от ее тренера по танцам. Бывшая жена Чекалина также заявила, что общение с Артемом прекращено, чему она несказанно рада.

Лерчекам может грозить до пяти лет лишения свободы за вывод средств от марафонов через Дубай, речь идет о примерно 250 миллионах рублей. По информации следствия, схема была разработана Артемом. Начато разбирательство по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием фальшивой документации. В связи с тем, что Лерчек беременна, это может стать смягчающим обстоятельством.

