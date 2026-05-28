Предприниматели Подмосковья смогут онлайн заключать соглашения с Минэкологии

Новая электронная услуга для малого и среднего бизнеса заработала на региональном портале госуслуг Подмосковья. Предприниматели могут дистанционно заключать, изменять и расторгать соглашения с Минэкологии по вопросам обращения со строительными отходами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг стала доступна услуга «Заключение, изменение, расторжение соглашения об информационном взаимодействии». Она размещена в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Другое» и предоставляется бесплатно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Московской области.

Теперь представители МСП могут онлайн оформить соглашение с Минэкологии по вопросам приема и переработки строительных отходов, внести изменения или расторгнуть его. Документы подписываются электронной цифровой подписью, а результат направляется в личный кабинет заявителя.

«Все документы заявитель может подписать цифровой электронной подписью, а с результатами ознакомиться в личном кабинете. Благодаря этому представители регионального малого и среднего бизнеса смогут сэкономить время и получить необходимые услуги без лишних сложностей и очных обращений», — отметили в ведомстве.

После заключения соглашения предприниматели получают возможность принимать строительные отходы от отходообразователей в рамках действующих разрешений на их перемещение и оформленных электронных талонов. Заявление рассматривается в течение 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.