Лерчек может родить до приговора и скостить себе срок на треть

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) может родить еще до вынесения приговора. Девушка находится на шестом месяце беременности, сообщает Mash .

Если Чекалина родит, то может смягчить себе наказание на треть. Сейчас Лерчек хотят отправить в колонию на срок от трех до семи лет. Также ей могут выписать штраф до миллиона рублей.

Возможный отец — тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Он аргентинец и пока не собирается делать предложение. По словам мужчины, Лерчек слишком известная. Он боится шума.

У Сквиччиарини ребенок будет первым. Будущий отец танцует с беременной Лерчек танго. Так они укрепляют мышцы перед родами и уменьшают стресс.

Чекалину заметили с 37-летним Сквиччиарини год назад, когда она покинула мужа и съехала от него.

Во время расследования стало известно, что Чекалина в качестве ИП на упрощенной системе налогообложения превысила разрешимый предел доходов. Однако она не перешла на общую систему, а работала в прежнем режиме и дальше. Из-за этого не оплачивала НДС и НДФЛ, нанеся государству ущерб на сумму около 300 млн рублей.

Через некоторое время после этого Чекалиной и ее мужу Артему предъявили обвинения в незаконном переводе валюты на иностранных счета с использованием фальсифицированных документов.

