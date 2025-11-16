Лерчек может родить до приговора и скостить себе срок на треть
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) может родить еще до вынесения приговора. Девушка находится на шестом месяце беременности, сообщает Mash.
Если Чекалина родит, то может смягчить себе наказание на треть. Сейчас Лерчек хотят отправить в колонию на срок от трех до семи лет. Также ей могут выписать штраф до миллиона рублей.
Возможный отец — тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Он аргентинец и пока не собирается делать предложение. По словам мужчины, Лерчек слишком известная. Он боится шума.
У Сквиччиарини ребенок будет первым. Будущий отец танцует с беременной Лерчек танго. Так они укрепляют мышцы перед родами и уменьшают стресс.
Чекалину заметили с 37-летним Сквиччиарини год назад, когда она покинула мужа и съехала от него.
Во время расследования стало известно, что Чекалина в качестве ИП на упрощенной системе налогообложения превысила разрешимый предел доходов. Однако она не перешла на общую систему, а работала в прежнем режиме и дальше. Из-за этого не оплачивала НДС и НДФЛ, нанеся государству ущерб на сумму около 300 млн рублей.
Через некоторое время после этого Чекалиной и ее мужу Артему предъявили обвинения в незаконном переводе валюты на иностранных счета с использованием фальсифицированных документов.
