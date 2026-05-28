Техосмотр меняется: станет ли проверка автомобилей в России жестче?
Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори
Главный редактор журнала «За рулем» и автоэксперт Максим Кадаков сообщил РИАМО, что с большей вероятностью новые правила прохождения техосмотра никак не скажутся на порядочных автовладельцах.
Ранее ТАСС сообщил, что в России к 2028 году планируют усовершенствовать техосмотр. Разработать комплекс мер должны МВД, Минтранс и Минсельхоз России.
«Волноваться особо нечего в том смысле, что речь не идет о каком-то принципиальном изменении или ужесточении самого техосмотра как такового. Скорее, будут разрабатываться меры по контролю за прохождением самого техосмотра, чтобы не было покупки диагностических карт. Так как такая проблема есть и не факт, что ее удастся победить», — сказал Кадаков.
Тем, кто уверен в своем транспорте, и проходил техосмотр честно, вообще не о чем волноваться, заключил автоэксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.