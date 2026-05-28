В Подмосковье подали более 500 онлайн-заявок на выплату учителям

Свыше 500 заявлений на электронную выплату за аренду жилья подали педагоги Подмосковья с начала года через региональный портал. Мерой поддержки могут воспользоваться учителя востребованных предметов при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить компенсацию за аренду жилья могут учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и химии, а также учителя начальных классов. Обязательное условие — нагрузка не менее 1,5 ставки, для начальных классов — не менее 25 часов в неделю. Кроме того, педагог и члены его семьи не должны иметь в собственности или по договору социального найма жилье на территории Подмосковья.

Услуга «Выплаты педагогическим работникам по аренде жилья» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления средств.

При оформлении заявки в личном кабинете потребуется предоставить согласие супруга на обработку персональных данных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.