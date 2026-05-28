Фото - © Земельный участок для ЛПХ в г.о. Ступино/Комитет по конкурентной политике Московской области

В Подмосковье выставили 139 объектов на торги за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 18 по 22 мая 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 139 объектов. Больше всего лотов представили округа Истра, Серпухов и Ступино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Наибольшее число объектов за отчетный период размещено в Истре, Серпухове и Ступине. Всего в заявочной кампании сейчас находится более 129 лотов в Истре, свыше 47 — в Серпухове и более 247 — в Ступине.

В Ступине, например, на торги выставлен земельный участок площадью 4,74 сотки в деревне Кануново для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 281 494,38 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали десятки участков. В Истре в аренду оформлено 32 участка, в собственность — 39. В Серпухове в аренду передано 8 участков, в собственность — 38. В Ступине арендаторами стали получатели 59 участков, еще 53 участка оформлены в собственность.

Информация обо всех объектах размещена на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Актуальные лоты и инструкции по участию в аукционах публикуются также в телеграм-канале комитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.