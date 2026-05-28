В Дмитровском округе объявили конкурс на благоустройство парка

Конкурс на благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща» объявили в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья. Работы проведут на территории площадью 7,6 га в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить благоустройство парка «Березовая роща» по адресу: Московская область, Дмитров, улица Московская.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство территории парка культуры и отдыха «Березовая роща» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Московская», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Она пояснила, что в рамках закупки планируется привести в порядок территорию площадью 7,6 га.

Работы выполнят по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета Дмитровского муниципального округа.

Завершить благоустройство объекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.