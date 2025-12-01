Блогер Лерчек не согласилась с обвинениями о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) отказалась признавать вину о выводе денег за границу. Она сказала, что ей непонятна суть дела, рассказал корреспондент РЕН ТВ .

«Вину я не признаю так же, как я заявляла ранее», — заявила Лерчек.

По словам Чекалиной, событие преступления отсутствует. Деньги от продаж марафона ей не перечислялись.

Чекалина отметила, что готовила лишь снимки и видео. Проведением и продажей марафонов занималась фирма E-Fitness-FZCO, которая находится за границей.

РИА Новости со ссылкой на данные Сбербанка пишет, что с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года компания E-Fitness-FZCO в Объединенных Арабских Эмиратах получила 251 млн 618 тыс. 673 рублей. Было совершено 93,3 тыс. платежей. Каждый от 200 до 8,1 тыс. рублей.

Прокурор отметил, что Сбербанк выступал агентом валютного контроля. Однако фигуранты, предположительно, ввели его в заблуждение. Электронный платежный документ имел недостоверные сведения об основаниях, назначении платежа и целях. Также оплата производилась через ресурс lerchek.fit на основании якобы подложного договора оферты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.