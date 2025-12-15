Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в понедельник в регионе простились с Филиппом Науменко, который погиб в результате ДТП в Нижегородской области.

Воробьев напомнил, что Науменко многие годы посвятил работе в Московской области. Его все уважали. Последние два года он возглавлял Реутов, активно занимался развитием города, старался обеспечить перемены к лучшему. Также глава слышал жителей и решал проблемы.

«Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также высказал искренние соболезнования семье и близким Науменко.

Науменко получил смертельные травмы в ДТП в Нижегородской области, после которого его доставили в отделение реанимации. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но оказались бессильны, Глава Реутова умер 13 декабря.

Науменко занимал должность руководителя наукограда с 2023 года, а ранее трудился в соседней Балашихе, где с 2017 года являлся замглавы города, курируя вопросы экономики и промышленности.

28 декабря Филиппу Науменко исполнилось бы 40 лет.

