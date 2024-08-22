Андрей Воробьев рассказал о первом дне работы Детского центра имени Рошаля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о первом дне работы Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске, который накануне тожественно открыли вместе с президентом России Владимиром Путиным.

«Для ребенка находиться в больнице — большой стресс, поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, что так маленьким пациентам будет проще проходить лечение», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что детей до четырех лет, тяжелобольных и с ОВЗ в центре размещают вместе с мамами. Для них предусмотрены бесплатные места и питание. В каждой палате установлены пеленальные столики, кровати, отдельные санузлы с душем, телевизором, есть и доступ в интернет.

«Стены Центра украсили персонажами любимых отечественных мультфильмов: „Простоквашино“, „Ну, погоди! Каникулы“, „Оранжевая корова“ и „Умка“» — добавил глава региона.

Также в каждом отделении есть просторные комнаты для игр и творчества. Школьники могут учиться дистанционно, заниматься с учителями гимназии им. Е. М. Примакова по проекту «Цифровая гимназия».

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля торжественно открыли 21 августа. Путин во время рабочего визита пообщался с врачами клиники, а также осмотрел ее — прошелся по палатам, после чего пообщался с пациентами новой больницы. Глава государства остался доволен новым и современным медицинским учреждением для детей со всей России.