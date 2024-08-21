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Путин приехал в Детский клинический центр Рошаля в Красногорске

Президент России Владимир Путин 21 августа с рабочим визитом посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске, сообщила пресс-служба Кремля .

Красногорский Детский клинический центр — это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, в котором собраны 28 профилей медпомощи.

Владимир Путин поддержал строительство флагманского проекта. Эта клиника станет координатором всех детских медицинских учреждений Подмосковья.

Глава государства прибыл в Детский клинический центр Рошаля с рабочим визитом. В клинике медицинскую помощь юным пациентам будут оказывать лучшие врачи страны по уникальным профилем. Один из главных принципов работы центра — забота о детях и оказание медицинской помощи на новом уровне.