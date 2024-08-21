Путин остался доволен новым детским центром имени Рошаля в Красногорске

Президент России Владимир Путин 21 августа посетил в Красногорске Детский центр имени Рошаля и поздравил доктора медицинских наук, советского и российского врача Леонида Рошаля с открытием клиники, названной в его честь, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства во время рабочего визита пообщался с врачами клиники, а также осмотрел ее — прошелся по палатам, после чего пообщался с пациентами новой больницы.

«Палаты такие удобные, в том числе для мамочек вот с такими малышами. <…> Поздравляю вас, как пользователей этого нового учреждения, с этим мероприятием (открытием центра — ред.)», — сказал Путин, обращаясь к пациентам клиники.

Российский лидер отметил, что Детский центр имени Рошаля начали строить в 2021 году. В итоге, по его мнению, результат получился хорошим. Теперь российские дети смогут получать квалифицированную медицинскую помощь по 28 узким направлениям. Это хорошее событие не только для Московской области, где реализацию проекта поддержал губернатор Андрей Воробьев, но и для всей страны в целом.