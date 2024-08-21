Путин поздравил Рошаля с открытием детского центра в Красногорске
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Президент России Владимир Путин лично поздравил доктора медицинских наук Леонида Рошаля с открытием детской клиники, названной в его часть, сообщил в своем Telegram-канале ВГТРК Павел Зарубин.
«Поздравляю вас с открытием клиники!» — сказал Путин, обращаясь к Рошалю.
Глава государства подчеркнул, что знаменитый врач достоин того, чтобы клиника носила его имя.
В свою очередь, Рошаль принял поздравление и поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку строительства медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 21 августа прибыл в Красногорский Детский клинический центр имени Рошаля, который станет координатором всех медицинских учреждений Подмосковья, специализирующихся на помощи несовершеннолетним.
В клинике будут работать высококлассные специалисты по 28 медицинскими профилям.