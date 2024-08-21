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Путин поздравил Рошаля с открытием детского центра в Красногорске

Президент России Владимир Путин лично поздравил доктора медицинских наук Леонида Рошаля с открытием детской клиники, названной в его часть, сообщил в своем Telegram-канале ВГТРК Павел Зарубин .

«Поздравляю вас с открытием клиники!» — сказал Путин, обращаясь к Рошалю.

Глава государства подчеркнул, что знаменитый врач достоин того, чтобы клиника носила его имя.

В свою очередь, Рошаль принял поздравление и поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку строительства медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 21 августа прибыл в Красногорский Детский клинический центр имени Рошаля, который станет координатором всех медицинских учреждений Подмосковья, специализирующихся на помощи несовершеннолетним.

В клинике будут работать высококлассные специалисты по 28 медицинскими профилям.