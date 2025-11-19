Андрей Воробьев рассказал, нужно ли запрещать детям использовать ИИ

На платформе 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey 2025 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал использование ИИ детьми. Глава Московской области считает, что запрещать детям использовать ИИ не нужно, но следует взять этот вопрос под контроль.

Губернатор Подмосковья отметил, что в настоящее время в регионе ИИ используют практически во всех сферах деятельности. При этом образование — это очень чувствительная сфера, куда нейросети также постепенно встраиваются.

«Образование — очень чувствительная тема, где есть место искусственному интеллекту, а где нужно быть аккуратными. Но так получается, что все наши дети уже используют ИИ, как-то его запретить — это было бы, наверное, невозможно и не совсем умно, но его надо регулировать», — сказал Воробьев в разговоре с Первым каналом.

Глава Московской области также подчеркнул, что уже доложил президенту России Владимиру Путину о проекте «Умный ФОК», благодаря которому компетентные специалисты смогут правильно планировать детское расписание, чтобы в физкультурно-оздоровительных комплексах всем посетителям было комфортно заниматься.

«Один из последних проектов, о котором я докладывал президенту (Владимиру Путину — ред.), это „Умный ФОК“. Он анализирует, как работает ФОК (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), насколько это эффективно и как можно грамотно сделать расписание для детей в вечернее время или в обед, а утром соответственно старшее поколение может заниматься», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что до конца 2025 года ИИ задействуют в реализации 53 проектов в регионе. Он отметил, что благодаря внедрению новых технологий в работу удалось освободить от рутинных задач около 2 тыс. сотрудников и сэкономить порядка 2,5 млрд рублей.

