Воробьев: до конца года в Подмосковье ИИ привлекут к реализации 53 проектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 19 ноября принимает участие в 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey – 2025. В кулуарах мероприятия он рассказал, как искусственный интеллект используется в работе в Подмосковье.

По словам Воробьева, искусственный интеллект (ИИ) в Подмосковье задействован уже практически во всех сферах деятельности. До конца года нейросети будут применять в 53 реализуемых проектах.

«К концу года у нас будет 53 проекта с использованием искусственного интеллекта. Начинали мы с 20, преимущественно это были роботы, особенно в пандемию (коронавируса — ред.), робот Светлана. Первый наш робот, который использовался в медицине, когда было очень много звонков», — рассказал Воробьев Первому каналу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено уже более 160 тысяч камер. С их помощью в регионе следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения.

