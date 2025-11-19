В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено более 160 тыс камер

В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено уже более 160 тысяч камер. С их помощью в регионе следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Из них более 90 тыс. камер системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, который через: более 82 тыс. камер следит за порядком во дворах, свыше 6,5 тыс. камер выявляет незаконную уличную торговлю, более 2,2 тыс. камер контролирует чистоту на контейнерных площадках, свыше 1 тыс. камер фиксирует машины, припаркованные на газонах и у контейнерных площадок, более 750 камер следит за очередями и мусором на остановках, а через более 280 камер ИИ мониторит ход строительства и соблюдение правил безопасности на стройках. Это помогло устранить в Подмосковье более 350 тыс. различных нарушений.

Со всеми ИИ-практиками Подмосковья можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.