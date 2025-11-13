Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ФОК» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время форума «Цифровые решения», который проходит в столице, рассказал о проектах с искусственным интеллектом, реализуемых в регионе. В том числе это «Умный ФОК», который поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«У нас 500 государственных и муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов в Московской области. И вот уже 200 из них оборудованы камерами с ИИ. Мы видим, как проходят занятия, какова загрузка спортивных объектов. И все это анализируют не люди — у нас просто нет такого количества специалистов, а искусственный интеллект, что позволяет экономить большие ресурсы», — рассказал Воробьев.

Он также отметил, что в регионе сейчас запущен 41 проект с использованием нейросетей — это голосовые помощники, фото- и видеоаналитика, работа с текстом, генеративный ИИ и другие. Воробьев напомнил, что в своем послании Путин подчеркивал — ИИ должен пронизывать все отрасли. Всем, кто работает в государственном, муниципальном управлении, необходимо следовать этой логике.

«Мы начинали с 10 проектов с ИИ, а в конце этого года в Московской области будет уже 53 таких продукта. Самая же первая наша ласточка была во время пандемии, когда поступало огромное количество звонков от наших жителей, каждому нужно было помочь. И тогда у нас появился робот с искусственным интеллектом, который позволил диспетчеризировать и скорую помощь, и амбулаторную, и стационарную», — заявил губернатор.

Виртуальные ассистенты и ИИ в транспорте

Вызвать врача на дом, записаться на прием, напомнить о необходимости продлить рецепты на льготные лекарства поможет робот Светлана. Таких виртуальных ассистентов сегодня в регионе уже 15, например, робот Женя в сфере ЖКХ, робот Галина в МФЦ. Их появление сократило время ожидания и позволило принять каждый звонок.

ИИ активно применяют и в транспортной отрасли. Каждый день в Подмосковье на маршруты выходят 8 тыс. автобусов, которые используют 2,7 млн человек. Очереди анализирую более 119 камер, установленных на остановках. Они помогают принять решение о добавлении транспортных средств на линию.

«Безопасный регион», пожары и запаркованность

Нейросети принимают участие и в мониторинге пожароопасной обстановки в лесах, занимающих 43% территории региона. Более 140 камер с ИИ установлены на вышках сотовой связи. Они вращаются на 360 градусов, помогают определить точные места задымления и моментально отправляют сигнал МЧС. В следующем году установят еще пять таких камер.

92 тыс. камер системы «Безопасный регион» сегодня работают в городах Московской области. Они распознают 15 разных видов нарушений — навалы снега, мусора, ямы на дорогах и так далее. ИИ сравнивает картинку с эталоном, а заем превращает в задачу для подрядчиков. В прошлом году эта система позволила выявить и устранить 438 тыс. нарушений.

С этого года нейросети также контролируют запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в этой зоне более 15 минут, владельцу «прилегает» штраф. Итог: количество таких нарушений сократилось на 40%.

Школьное питание и госуслуги

ИИ для проверки школьного питания работает через приложение «Проверки Подмосковья». Каждый день сотрудники образовательных учреждений фотографируют подносы с едой и загружают снимки в программу. Нейросеть сравнивает их с утвержденным меню от Роспотребнадзора.

В том числе в цифру переведены 92% региональных и муниципальных госуслуг. Они доступны в электронном виде. Воробьев отметил, что подобных услуг в регионе огромное количество — 543 вместе с федеральными.

«Это выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки и так далее. И кто их читает? Раньше этой работой скрупулезно и терпеливо занимались порядка 2 тысяч человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это все передали искусственному интеллекту», — рассказал губернатор.

Обработано уже 4 млн документов и 1 млн заявлений. Количество отказов по услугам сократилось на 20%, нагрузка на сотрудника — на 10%.

Градостроительство

Здесь также ИИ планируется применять очень активно для анализа необходимости строительства и ремонта школ, детсадов, больниц, дорог. По словам Воробьева, в Подмосковье строится много объектов, поэтому работу нужно смоделировать правильно, чтобы развитие городов было гармоничным.

«Думаю, что сегодня, как никогда, существует такой запрос, и в следующем году мы хотим освоить направление градостроительства. Понятно, что сложность заключается в огромном количестве данных, а кто может обработать их лучше всего — искусственный интеллект в партнерстве с человеком. Все это будет влиять и на сроки, на качество строительства», — сказал глава региона.

ИИ-агенты и телемедицина

ИИ-агенты — это системы на базе больших языковых моделей, которые помогают работать учителям, врачам и другим специалистам. Сегодня они снимают с людей рутинную нагрузку, помогают проверять домашнее задание, создавать тесты и давать рекомендации по созданию и подаче материалов. Врачам стало проще заполнять данные о пациенте, вести документацию, «читать» снимки, подбирать лечение.

Большие достижения есть и в телемедицине. С помощью ТМК можно проводить до 20% обращений. Речь идет о первичном приеме по простым случаям, продлении рецептов, диспансером наблюдении хронических больных, направлениях на исследования.

«Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ. Спасибо нашим партнерам — „Яндексу“, Сберу, программистам, компаниям, которые пишут эти продукты, обучают специалистов. Все это дает очень заметный результат. Мы полны решимости двигаться дальше в таком партнерстве», — заключил Воробьев.

