Губернатор: внедрение ИИ в Подмосковье сократило расходы на 2,5 млрд рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025 рассказал, что благодаря внедрению ИИ в разные сферы деятельности в регионе удалось сэкономить порядка 2,5 млрд рублей затрат.

Воробьев отметил, что в Подмосковье ИИ уже используют в том числе в системе видеонаблюдения. Это позволяет оперативно отслеживать такие моменты, как, например — где пора почистить территорию от снега, а контейнерные площадки — от мусора.

«Сейчас буквально во всех сферах мы используем (ИИ — ред.): это камеры видеонаблюдения, которые показывают нам, где снег, как чувствуют парковки себя, как убираются мусорные контейнерные площадки. Все, что касается хозяйства: датчики на каждой котельной, у нас установлено по четыре датчика. Также их анализирует не человек, а искусственный интеллект. Это дает эффект, в этом году порядка 2,5 млрд (руб. – ред.) видим эффекта по сокращению затрат, и около 2 тыс. человек не занимаются больше рутиной», — рассказал Воробьев Первому каналу.

По словам главы региона, освободившиеся от рутины сотрудники получили возможность реализовывать свой потенциал в более полезной и интересной работе.

Ранее Воробьев рассказал, что до конца года в Подмосковье ИИ будет внедрен в реализацию 53 проектов. Работу в этой сфере регион начинал с 20 проектов.

