Андрей Воробьев рассказал, как использует ИИ в личных целях

На 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025 губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что, как и многие жители региона и страны, использует новые технологии и в личных целях. Воробьев в разных ситуациях обращается в том числе к GigaChat и ChatGPT.

«Я использую искусственный интеллект и ChatGPT, и GigaChat в разных ситуациях по-разному. Когда-то после прочтения каких-то сложных книг я разговариваю и получаю разъяснения и пояснения, когда-то в работе он (ИИ — ред.) находит оптимальную схему того или иного решения», — сказал Воробьев в разговоре с Первым каналом.

Губернатор Подмосковья отметил, что благодаря ИИ может быстро изучить важные объемные документы.

«Если документ длинный, <...> то у нас есть специальная клавиша, где итоги, самые главные смыслы, выжимки этого документа я могу прочитать и полностью иметь представление об актуальности этого документа и принимать решение», — сказал Воробьев.

Благодаря такой функции глава Московской области экономит время, которое в дальнейшем тратит на решение более креативных и сложных задач, направленных на улучшение жизни населения.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области начали внедрять ИИ с 20 проектов, но до конца 2025 года таких проектов будет уже 53. Он сообщил, что благодаря технологиям удается экономить финансы и освобождать сотрудников от рутинных задач.

Воробьев также прокомментировал тему использования искусственного интеллекта детьми. Губернатор Подмосковья считает, что не нужно запрещать школьникам пользоваться технологиями, но следует взять этот вопрос под контроль.

