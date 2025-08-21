Андрей Воробьев: образование для всей страны и Подмосковья имеет важное значение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев на пленарном заседании форума.

Губернатор также наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.