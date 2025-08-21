Губернатор Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья

сегодня в 12:52

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова, передает корреспондент РИАМО.