Губернатор Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова, передает корреспондент РИАМО.
21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.
1 место в рейтинге лучших школ региона заняла люберецкая гимназия №16 «Интерес». Директор — Ирина Снегирева.
2 место заняла школа №9 в Ступине. Директор — Елена Семченко.
На 3 месте — лицей №34 в Мытищах. Директор — Светлана Титкина.
Среди флагманов оказались:
- Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, директор — Марина Машкова;
- гимназия им. Е.М. Примакова, директор — Майя Майсурадзе.