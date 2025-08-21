Воробьев поблагодарил Грефа, Торкунова и Ливанова за развитие образования

21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев во время пленарного заседания форума.

Глава региона напомнил, что Торкунов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Андрей Воробьев также поблагодарил ректора Московского физико-технического института Дмитрия Ливанова.