Воробьев поблагодарил Грефа, Торкунова и Ливанова за развитие образования

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.
21 августа губернатор выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.
«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев во время пленарного заседания форума.
Глава региона напомнил, что Торкунов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Андрей Воробьев также поблагодарил ректора Московского физико-технического института Дмитрия Ливанова.
