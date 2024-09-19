Алкоголь перестали продавать в магазинах в тверском Торопце

Алкоголь не продают в Торопце, где произошел пожар после падения обломков БПЛА

Алкогольные напитки не продают в продуктовых магазинах в Торопце Тверской области после пожара в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщает РИА Новости .

Согласно объявлению на одном из местных супермаркетов, в Торопце введен временный запрет на продажу алкоголя. По словам сотрудников, решение было принято местными властями, а сроки обозначены не были.

При этом официальной информации о запрете на продажу алкогольных напитков в городе нет. Сайт муниципалитета еще не восстановил работу после взлома.

Накануне пресс-служба правительства Тверской области сообщало, что в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Глава региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации города. Позднее местные жители вернулись в свои дома.

При этом в муниципалитете до 1 октября ввели запрет на посещение лесов. Мера позволит обеспечить безопасность жителей при повторной работе ПВО по отражению атак беспилотников.

В одном из самых древних городов Тверской области расположен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.