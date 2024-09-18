Хакеры опубликовали фото Буданова* на сайте Торопецкого округа после атаки БПЛА

На фото, опубликованном на сайте, Буданов* представлен как глава Торопецкого муниципального округа Тверской области. Судя по всему, на сайт администрации совершили хакерскую атаку.

Также известно, что на фоне взрывов в Торопце, которые прогремели в среду из-за атаки вражеских БПЛА, в группах и пабликах города в соцсетях замечено огромное количество ботов с Украины. Они притворяются мирными жителями и журналистами из РФ, чтобы заполучить фотографии инцидента.

Торопец расположен в 263 км западнее Твери, в нем живет около 11,4 тыс. человек. Город — один из древнейших в Тверской области, в этом году он отмечает 950-летнюю годовщину.

В данном населенном пункте размещен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатки. В 2018 году его инспектировал бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, который сейчас под следствием.

* - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.