Украинские спецслужбы под видом журналистов выманивают фотографии у торопчан

МК: украинские боты орудуют в группах Торопца в соцсетях после атаки дронов

На фоне взрывов в Торопце Тверской области, которые прогремели в среду, в группах и пабликах города в соцсетях замечено огромное количество ботов с Украины. Они притворяются мирными жителями и журналистами из РФ, чтобы заполучить фотографии инцидента, сообщает «МК Тверь» .

Граждан предупреждают: необходимо ориентироваться только на заявления официальных источников. Нельзя передавать никакие фото и видео никому — украинские спецслужбы будут использовать их для наводки на объекты. В этом случае город и регион окажутся в опасности.

Минувшей ночью в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО.

Торопец расположен в 263 км западнее Твери, в нем проживает около 11,4 тыс. человек. Город — один из древнейших в Тверской области, в этом году он отмечает 950-летнюю годовщину.

В данном населенном пункте размещен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатки. В 2018 году его инспектировал бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, который сейчас под следствием.