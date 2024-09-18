После атаки БПЛА в Торопце Тверской области начался пожар

В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, сообщили в Telegram-канале губернатор Игорь Руденя.

На место происшествия выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. По словам губернатора, ведутся работы по локализации пожара. Он отметил, что ситуация находится на контроле.

В ночь на 18 сентября в городах Ельня и Рославль Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотников,