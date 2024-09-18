сегодня в 02:39

В небе над Смоленской областью нейтрализовали семь беспилотников ВСУ

В ночь на 18 сентября в городах Ельня и Рославль Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале .

По его словам, результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Губернатор призвал сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО.

Ранее сообщалось, что еще десять беспилотников уничтожены над Брянской областью.