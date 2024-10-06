Актер Андрей Неретин получил роль в новом триллере, но ушел в запой

SHOT: Неретин должен был сниматься в роди лодочника-злодея в новом фильме

Актер Андрей Неретин, сыгравший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, получил роль злодея-лодочника в новом триллере, но ушел в запой, сообщает SHOT .

На данном этапе проходило обсуждение сценария. Съемки должны были пройти во Владивостоке.

Актер был рад вернуться к съемкам, год не употреблял алкоголь и шел на поправку, однако на днях сорвался и ушел в запой, который продлился несколько дней. Причиной стали новые обвинения в отношении членов его команды.

Два дня назад Неретина экстренно госпитализировали в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. В ночь на воскресенье Андрей Неретин скончался, не приходя в сознание.

В последнее время вымышленный глава исполнительного комитета Уссурийского района был вынужден жить в бараке на окраине города на деньги друзей. При этом близкие ограничивали Неретина в средствах, чтобы он не спускал их на алкоголь.

Операцию на тазобедренном суставе «народному депутату» также оплачивали друзья. В настоящее время они же собирают средства на организацию похорон.