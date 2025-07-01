Шесть комплексов ТКО готовы поставлять топливо из отходов для цементных заводов

Калужский завод по производству альтернативного топлива («КЗПАТ»), компании «ЭкоСити», «Новый свет Эко», а также КПО «НЕВА», «ВОСТОК» и «Волхонка» готовы поставлять топливо в рамках отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы». Общая мощность производства этих комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет более 500 тысяч тонн в год, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«В конце декабря 2022 года Правительство утвердило программу по применению альтернативного топлива из отходов в промышленности. Она направлена на более широкое вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот. В создании программы принимали участие эксперты Российского экологического оператора, — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — На данный момент шесть комплексов по обращению с ТКО выразили готовность направлять топливо из отходов для цементных заводов. Это объекты, расположенные в Калужской, Орловской, Московской области и Санкт-Петербурге».

Принимать альтернативное топливо готовы заводы «ЦЕМЕНТУМ» в Ферзиково и Коломне, «Мордовцемент», «ХайдельбергЦемент» в Туле.

Калужский завод по производству альтернативного топлива имеет потенциал производства до 124 тысяч тонн РДФ-гранул в год. Их производят из отходов, используют для получения энергии. Калужский завод уже около 10 лет поставляет такое топливо.

«Альтернативное топливо широко используется на цементных заводах по всему миру. Уникальность этой технологии в том, что она позволяет извлекать из отходов двойную пользу — энергетическую и материальную. Получаем тепловую энергию, а также необходимые минеральные компоненты для клинкера — полупродукта для производства цемента, — отмечает Виталий Богаченко, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию „ЦЕМЕНТУМ“. — Технологический процесс является полностью замкнутым и безопасным, при этом технология абсолютно безотходна».

Мощность объекта «ЭкоСити» в Орловской области — 50 тысяч тонн. Из-за отсутствия промышленных потребителей поблизости, компания активно использует альтернативное топливо из отходов, чтобы вырабатывать тепловую энергию для собственных производственных нужд. Это является еще одним перспективным вектором развития рециклинга.

Подмосковные комплексы «Нева» и «Восток», принадлежащие группе компаний «ЭкоЛайн», имеют мощность 89,8 тысячи и 144,2 тысячи тонн соответственно. Как сообщила заместитель генерального директора ГК Елена Вишнякова, производимые там РДФ-гранулы уже несколько лет используются цементными заводами.

«Это стабильный продукт, имеющий свою рецептуру. По запросу потребителя мы производим топливо различной теплотворности — от 6 до 9 тысяч килокалорий на килограмм. В общем объеме отходов в среднем от 10% до 15% приходится на пластики. Более 90% этого пластика — одноразовый, и половина этих полимеров не может быть эффективно переработана из-за разнородного состава и недостатка технологий, а также дефицита мощностей для утилизации некоторых видов упаковки. Топливо из отходов — на сегодня единственный способ безопасной утилизации неперерабатываемых пластиков, позволяющий сократить захоронение на 20–25%, — пояснила Вишнякова. — Мы придерживаемся позиции, что справиться с проблемами одноразовых и неперерабатываемых пластиков сможет только комплексный подход. Он включает ответственное потребление, правовое регулирование — признание изготовления РДФ-топлива утилизацией, создание ГОСТа с классификацией по калорийности, а также экономическое стимулирование — уточнение расширенной ответственности производителей и введение экосбора для перерабатываемой упаковки».

Введенный в 2024 году комплекс по переработке отходов «Волхонка» мощностью 116,8 тысячи тонн ведет также переговоры о поставках топлива.

«Поскольку этот вид транспортировки вторичных ресурсов для нас новый, был создан модернизированный комплекс для погрузочных работ. По результатам первых поставок цементные заводы остались довольны показателями влажности и теплотворности топлива из отходов, — отметил директор по развитию „Невского экологического оператора“ Дмитрий Биллер. — Также рассматриваем возможность взаимодействия с заводами, которые будут использовать топливо для производства углеводородной жидкости. В любом случае, процесс сдвинулся с мертвой точки, и это дает стимул для развития и поиска новых решений в области использования РДФ-топлива».