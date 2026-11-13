В двух школах Лобни открыли секции самбо и дзюдо

В преддверии Дня самбо, который отмечается 16 ноября, в школах № 2 и № 3 Лобни по федеральному проекту «Единой России» «Выбор сильных» открыли новые секции самбо и дзюдо. В ближайшие время такие секции откроются еще в 5 школах региона, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Оба учреждения открылись в этом году после капитального ремонта, проведенного по Народной программе партии. В ходе работ обновили и спортивные залы, создав современные условия для занятий физкультурой и спортом. Теперь школьники смогут осваивать единоборства в стенах родной школы и готовиться к первым соревнованиям.

Исполнительный директор Федерации дзюдо Московской области Артур Курбанов отметил, что открытие новых секций позволит привлечь к занятиям единоборствами еще больше детей.

«Сегодня в рамках партийного проекта „Выбор сильных“ мы открыли еще две секции. Наша цель — вовлечь в спорт как можно больше ребят, дать им возможность раскрыть свои способности и найти дело по душе. В ближайшее время планируем открыть такие секции еще примерно в пяти школах», — отметил Артур Курбанов.

Школьное самбо в Лобне развивается уже не первый год. В октябре 2024 года при поддержке «Единой России» зал для тренировок открылся в инженерно-техническом лицее «Авиатика». Теперь спортивная география проекта расширилась еще на две образовательные площадки.

О том, кто приходит на тренировки и какое значение для детей имеет открытие новых спортивных залов, рассказал тренер по самбо и дзюдо Самвел Баградян: «К нам приходят самые разные дети — мальчики и девочки, у каждого своя мотивация и интерес к спорту. Мы принимаем всех, кто хочет заниматься. Важно, что в городе появляются новые площадки для тренировок. Чем больше таких возможностей, тем больше ребят смогут заниматься спортом, расти здоровыми и крепкими».

В Подмосковье партийный проект «Выбор сильных» продолжает расширять возможности для занятий единоборствами. Секции самбо открыты более чем в 50 школах региона, где тренируются свыше 3 тысяч ребят. Всего в регулярных тренировках и соревнованиях по самбо, дзюдо и спортивной борьбе участвуют более 17 тысяч спортсменов. В рамках проекта также проходят открытые тренировки, мастер-классы и турниры, развивается система спортивного наставничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.