Хирурги Центра Рошаля спасли мальчика из Ставрополя, удалив тромб

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили тромб из правого предсердия мальчика из Ставрополя и заменили ему шунт. Сейчас ребенок готовится к выписке, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мальчику при рождении диагностировали гидроцефалию и установили шунт для отвода спинномозговой жидкости. Со временем потребовалась его замена. Позднее у ребенка развилась инфекция. Из-за сочетанной патологии ему требовалась помощь многопрофильной клиники. После телемедицинской консультации с врачами Центра Рошаля ставропольские специалисты решили направить пациента на хирургическое лечение в Подмосковье. Его доставила бригада медицины катастроф.

«На фоне инфицирования у ребенка начал развиваться тромб. Наличие таких тромбов сопряжено с риском развития тромбоэмболии легочной артерии — смертельно опасного осложнения из-за нарушения кровоснабжения легких», — рассказала директор центра Татьяна Шаповаленко.

Лечением занималась мультидисциплинарная команда. Во время первой операции кардиохирурги и нейрохирурги в условиях искусственного кровообращения удалили шунт с образовавшимся тромбом из правого предсердия. Ребенку назначили массивную антибактериальную терапию.

На втором этапе нейрохирурги совместно с торакальными хирургами установили новый шунт — из головного мозга в брюшную полость. Оба вмешательства прошли успешно и без осложнений. Мальчик готовится к выписке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.