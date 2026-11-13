В Подмосковье выдали более 29 тыс подарочных наборов для новорожденных

Родители новорожденных в Московской области получили более 29 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!» с начала действия программы в 2019 году. Из них свыше 2,8 тыс. выдали с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители при рождении ребенка в Подмосковье могут выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей. Программа действует с 2019 года.

«В Подмосковье предусмотрен специальный подарочный набор, в который входят более 50 необходимых предметов для мамы и новорожденного: одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи. С момента запуска программы в 2019 году в регионе выдали уже более 29 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!», в том числе свыше 2,8 тыс. — с начала этого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить набор могут граждане Российской Федерации, чей ребенок родился в медицинской организации Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двойни или тройни подарок предоставляют на каждого малыша.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Единый кол-центр системы родовспоможения Московской области работает по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.