Опубликовано видео с места подрыва автомобиля Заворотного на юге Москвы

СК Москвы публикует видео с иномаркой, которая взорвалась в пятницу на юге Москвы. Машина принадлежит Сергею Заворотному — бывшему советнику экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

В кадре изображена пострадавшая машина. У нее сильно повреждена передняя часть, а водительская дверь превратилась в груду металлолома.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Сотрудники СК осматривают автомобиль.

Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы в пятницу утром. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

По данным СК, за рулем находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Его госпитализировали.

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