Ливень века: сильнейший с 1967 года дождь накроет Москву в пятницу

Сильнейший с 1967 года ливень накроет российскую столицу в пятницу вечером, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«290 Черкизовских прудов с неба! Шесть десятилетий ноябрьская Москва не видела подобного разгула стихии!» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время небо над Москвой напоминает «свинцовое одеяло» — небосвод на 100% закрыт слоисто-кучевыми облаками на высоте 600 м. В течение дня теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Роми», принесет в столицу дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет.

Синоптик добавил, дождь в мегаполисе начнется после 16-17 часов. Также ожидается юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха в городе составит плюс 1 — плюс 4 градуса, а показания барометров рухнут до 732 мм рт. ст.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.