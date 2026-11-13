На Ярославском направлении изменят расписание поездов в выходные ноября

Расписание пригородных поездов Ярославского направления скорректируют 14–15, 21–22 и 28–29 ноября из-за ремонта путей между Москвой и Мытищами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтные работы на Ярославском направлении проведут в часы наименьшего пассажиропотока. 14–15, 21–22 и 28–29 ноября с 0:45 до 8:45 второй путь между Москвой и Мытищами закроют на разных участках.

В это время поезда между Москвой и Мытищами будут следовать по третьему и четвертому путям с изменением времени отправления и остановок. До 7:00 поезда из Москвы не будут останавливаться на станциях Тайнинская и Перловская. Часть поездов в сторону Москвы проследует без остановок на станциях Лось, Яуза, Маленковская и Москва-3.

Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте ЦППК.

Информацию о дорогах и транспорте Подмосковья также публикуют в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.