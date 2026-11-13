Жителям Подмосковья напомнили о необходимости вовремя оплатить ЖКУ

Срок оплаты коммунальных счетов за октябрь — не позднее 15 ноября. Об этом напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.

Способы оплаты:

· бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ — без регистрации;

· личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте расчетного центра;

· приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

· QR-код на квитанции;

· электронная почта — перейти к оплате можно из письма о доставке счета.

Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» выберите «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать предпочтительный способ платежа — со страховкой или без, банковской картой либо без комиссии через СБП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.