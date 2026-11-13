Жителям Подмосковья напомнили о необходимости вовремя оплатить ЖКУ
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Срок оплаты коммунальных счетов за октябрь — не позднее 15 ноября. Об этом напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.
Способы оплаты:
· бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ — без регистрации;
· личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте расчетного центра;
· приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
· QR-код на квитанции;
· электронная почта — перейти к оплате можно из письма о доставке счета.
Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» выберите «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.
Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать предпочтительный способ платежа — со страховкой или без, банковской картой либо без комиссии через СБП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.