«России нужен собственный Дженсен Хуанг»: секрет не в «волшебном» процессоре

России необходимо «выращивать» своего собственного Дженсена Хуанга, чтобы ИТ-отрасль развивалась. Экс-глава Nvidia мог бы дать ценные советы российским специалистам в случае приезда в нашу страну, сообщил РИАМО заместитель генерального директора ООО Айтуби, эксперт по информационной безопасности Илья Рыбаченко.

Российским технологическим компаниям стоит рассмотреть возможность приглашения основателя Nvidia Дженсена Хуанга на работу. С таким предложением ранее выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Не стоит ожидать, что Хуанг прилетит с чемоданом чертежей и через полгода в России появится отечественный аналог Nvidia. Секрет успеха компании вовсе не в одном волшебном процессоре, а в умении соединить архитектуру чипов, программное обеспечение, разработчиков, производство и рынок в единую работающую систему. Именно такого системного опыта нам особенно не хватает», — считает Рыбальченко.

Он добавил, что разумнее и продуктивнее было бы предложить Хуангу создать школу технологических предпринимателей и главных конструкторов. Так он смог бы быть наставником молодых инженеров и конструкторов. Сегодня куда важнее не отдельный высокотехнологичный продукт, а цельная экосистема, в которой идея проекта может стать массовым решением.

«Если бы Хуанг, например, пришел к нам в ООО Айтуби на собеседование, я бы задал ему только один вопрос: „Как сделать так, чтобы через двадцать лет у нас появился собственный Дженсен Хуанг?“. Потому что гораздо важнее не переманить одного великого технологического предпринимателя, а создать условия, в которых такие люди появляются сами. Кстати, знаменитую кожаную куртку я бы ему оставил — для российского технологического климата вещь вполне практичная», — добавил Рыбальченко.

Ранее РИАМО обсудило с IT-экспертом, какие российские корпорации могли бы заинтересоваться опытом Хуанга.

Основатель Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала с изменами и подозрений в связях его партнерши с разведкой Китая.

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