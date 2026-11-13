«Чудес не бывает»: сможет ли экс-глава Nvidia Хуанг работать в России?

Опыт основателя Nvidia Дженсена Хуанга мог бы помочь российскому сектору производства чипов таким как Байкал Электроникс, НТЦ Модуль и другим, но скандальный американский топ-менеджер чудес не сделает по ряду причин, сообщил РИАМО IT-эксперт Сергей Белов.

«Вероятно, наибольшую пользу он мог бы принести российской микроэлектронике в области разработки процессоров и ускорителей для искусственного интеллекта. Ценность Хуанга в основном заключается в умении выстраивать технологический бизнес. Nvidia добилась успеха благодаря тому, что создала вокруг своих решений целую экосистему. В России с этим есть определенные сложности: создать работающий процессор недостаточно, нужно еще добиться того, чтобы под него существовало удобное ПО», — делится мнением Белов.

По его словам, опыт Хуанга был бы полезен России в развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта. Белов допускает, что корпорации Сбер и Яндекс, разрабатывающие собственные ИИ-технологии наверняка заинтересовались бы персоной Хуанга.

При этом Белов обращает внимание на то, что Nvidia сама не производит свои наиболее передовые чипы, а зависит от глобальной производственной инфраструктуры, в частности от производственных мощностей тайваньской TSMC.

«Поэтому приезд Хуанга не решил бы проблему отсутствия в России современных полупроводниковых производств и ограниченного доступа к передовому оборудованию», — отметил Белов.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил российским технологическим компаниям присмотреться к основателю Nvidia Дженсону Хуангу, отправленному в отставку с поста ее руководителя, на предмет работы.

Основатель и бессменный гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул все свои посты 12 ноября. Ранее Хуанг опубликовал служебную записку для сотрудников, в которой признался в супружеской неверности. В чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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