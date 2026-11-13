«Просто дурак»: педагог получил 13 лет за то, что вытер попу ребенку в походе

В Карелии суд приговорил педагога и вожатого к 13 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера, так как он вытер попу ребенку в походе, сообщает Jurisora.ru .

Как считает следствие, мужчина вытирал влажными салфетками интимную зону девочки после туалета. Это произошло в палатке и на глазах у других детей.

По мнению главы движения «Сдай педофила» Анны Левченко, вожатый — не педофил, а только совершил глупый поступок.

Она рассказала, что девочка не была приспособлена к походным условиям, но родители все равно оправили ее. А инкриминируемый педагогу инцидент произошел в палатке в присутствии трех девочек. Сразу после этого ребенок оделся и продолжил играть, явного беспокойства она не высказывала. Но через несколько дней родители раздули скандал.

«Он просто дурак. Если хотите — даже идиот. Но он не педофил. Все что он сделал — вытер девочке в походе попу влажными салфетками. Потому что ребенок несколько дней отказывался мыться, девочка вся чесалась и пожаловалась ему на это», — объяснила ситуацию Левченко.

По ее словам, мужчина раньше работал с маленькими детьми, поэтому в походе действовал на автомате.

При этом суд все равно признал педагога виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера. Хотя, как говорит Левченко, он не совершал указанных действий. Прокурор требовал 18 лет колонии строгого режима, но итоговый приговор оказался мягче.

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