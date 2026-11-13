В Подмосковье проведут акции по раздельному сбору вторсырья

Акции по раздельному сбору вторсырья пройдут 14 и 15 ноября в пяти городах Подмосковья. Жителям и гостям региона на всех площадках помогут волонтеры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

14 ноября вторсырье будут принимать на двух площадках: • Долгопрудный — с 12:00 до 13:30, ул. Набережная, д. 35; • Королев — с 11:00 до 13:00, ул. Калинина, д. 6В.

15 ноября акции пройдут еще в трех городах: • Пушкино — с 12:00 до 14:00, М-8 «Холмогоры», 33-й км, с. 18, парковка ТЦ «Акварель»; • Щелково — с 12:00 до 14:00, ул. Талсинская, д. 64; • Чехов — с 10:00 до 10:50, ул. 8 Марта, д. 1а.

Список принимаемого вторсырья можно уточнить у организаторов. Волонтеры будут помогать участникам на всех площадках.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе становится больше людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Одной из приоритетных задач остается экологическое просвещение детей и взрослых.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.